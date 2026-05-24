Осень перед летом: какая погода будет в Москве и Петербурге 25–31 мая

Осень перед летом: какая погода будет в Москве и Петербурге 25–31 мая

В европейской части России начинается вторжение холодных арктических масс. Это значит, что летнее тепло уступит «осеннему» температурному режиму с дождями и минимумом солнца на небе. В ночные часы местами столбики термометров опустятся до +1 градуса. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 25 по 31 мая NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается с 25 по 31 мая в Москве

На смену аномально жаркой погоде в столичный регион придет похолодание, погода станет похожа на осеннюю. Почти каждый день в Москве и Подмосковье прогнозируются дожди.

В понедельник, 25 мая, ночью в Москве ожидается от +12 до +14, в дневные часы воздух может прогреться до 18–20 градусов. Во вторник и среду максимальная дневная температура будет находиться в диапазоне от +12 до +17 градусов, а в четверг в отдельных районах от +11 до +13 градусов. Ночная температура с 26 по 29 мая ожидается около 4–6, местами до +9 градусов. Днем в пятницу потеплеет до плюс 14–19 градусов и осадки прекратятся.

В субботу и воскресенье будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями и дождями. В ночь на 30 мая температура ожидается около +7, днем 12–15 градусов, 31 мая потеплеет примерно на два градуса.

Атмосферное давление в понедельник составит 740 миллиметров ртутного столба, к среде оно опустится на 10 пунктов. Затем ожидается слабый рост.

Ветер с понедельника по среду западный, 5–10 метров в секунду, 25 мая возможны порывы до 15 метров в секунду. В четверг и пятницу ветер слабый и переменных направлений.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается с 25 по 31 мая в Санкт-Петербурге

В Северную столицу также придет похолодание. В понедельник и вторник местами небольшие кратковременные дожди, температура днем от +14 до +17 градусов, в ночные часы — от +6 до +10.

В среду, четверг и пятницу в дневное время похолодает до 9–11 градусов, в ночные часы — от +1 до +6. Вероятность дождей 27 и 28 мая сохранится, 29 мая без осадков, в утренние часы возможен туман.

В субботу и воскресенье облачно с дождями. В ночные часы температура составит около +5 градусов, днем 30 мая — 8–10, а 31 мая — 11–13 градусов.

Атмосферное давление в понедельник около 758–760 миллиметров ртутного столба, со среды по пятницу оно понизится и составит около 743 пунктов.

Ветер в понедельник и вторник западный, 6–11 метров в секунду. В среду, четверг и пятницу — преимущественно северо-западный, 2–6 метров в секунду.

Что еще известно об изменении погоды в Москве и Петербурге в конце мая

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале последней недели мая «ожидается полярное вторжение и в Центральной России наступит осенняя погода».

«В понедельник в тыловой части циклона пройдут кратковременные дожди, в темное время суток — +8–11 градусов, днем уже не выше +12–15 градусов, что сопоставимо с нормой климата сентября. В ночь на вторник минимальный столбик термометра опустится до +5 градусов, после полудня — всего +13–16 градусов, что на несколько градусов ниже многолетней нормы. Майская жара обманчива! Лето не вступит в свои права! На смену рекордному знойному пеклу в конце месяца придет резкий холод, и климатическое время повернется вспять!» — заявил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в свою очередь сообщил, что неделя в Северной столице не будет жаркой, погоду в городе будут определять циклоны, из-за которых начнется усиление ветра западного направления.

«Следующая неделя планирует быть холодной. Максимум похолодания приходится на середину следующей недели — как раз ко дню рождения Санкт-Петербурга. Там дневные температуры могут быть уже в районе +8–13 градусов», — уточнил Колесов.

Какая погода ожидается летом в России

Недавно представители сервиса «Яндекс.Погода» с помощью ИИ-технологии «Метеум» спрогнозировали летний сезон в городах-миллионниках. Исторических рекордов метеорологи почти не ожидают, но, вероятно, будет жарче, чем в 2025 году.

Главные сюрпризы погода приготовила для жителей Сибири и Урала. В Екатеринбурге вероятно обновление 30-летних рекордов тепла, а в Новосибирске, Омске и Челябинске — 10-летних. В Москве грядущий летний сезон может стать также самым жарким за последнее десятилетие.

Рекордных ливней или засух, согласно прогнозам «Яндекс.Погоды», в крупнейших городах России не ожидается — осадки останутся в пределах нормы. Исключением станут Петербург в июле и Красноярск и Воронеж в августе: там будет в полтора раза суше обычного. Однако по сравнению с 2025 годом изменения будут сильно заметны. На юге — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону — лето окажется более влажным, чем в прошлом аномально засушливом сезоне.

Читайте также:

Бабье лето, ночные заморозки и первый снег: погода в Москве осенью

Потопы, ураганы и столетняя жара: каким будет июнь в 2026 году

Знойный воздух, температура выше +30 и грозы: погода в Москве летом