Стало известно, какие регионы России накроет аномальная жара в июле Паршина: в июле в Мурманской области и Карелии ожидается аномальное потепление

В июле в ряде регионов России ожидаются температурные аномалии выше климатической нормы, сообщила РИА Новости специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, восточных районах Карелии и Дагестане.

В июле температура воздуха ожидается выше климатической нормы в Мурманской области, восточных районах Карелии, а также на севере Архангельской области и юго-востоке Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан). Теплее нормы — в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края, — заявила Паршина.

Синоптики также предупредили о территориях, где погода окажется прохладнее нормы. Среди них восток Ненецкого автономного округа, Коми, часть Урала и север Западной Сибири.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил: небольшие дожди и грозы будут беспокоить москвичей практически всю текущую неделю. По его словам, температура воздуха прогреется до +25 градусов только к выходным.