30 апреля 2026 в 17:43

«Шваль останется»: раскрыто, почему вражда РФ с ЕС продолжится и после СВО

Член СВОП Климов: вражда с ЕС не завершится после окончания СВО из-за русофобии

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Вражда Евросоюза с Россией не завершится после окончания СВО из-за русофобии, процветающей на Западе, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, даже после проигрыша Украины в конфликте европейские лидеры не откажутся от планов ослабить РФ.

Ситуация, которая произошла на территории Украины, — это конфликт русофобской части Западной Европы и примкнувших к ним поляков, прибалтов с нашей страной. Это не конфликт сам по себе украинцев или того, что называлось раньше государством Украина, с нами. Просто взяли, поменяли там руководство, посадили во власть людей, которые продолжали фактически дело [Адольфа] Гитлера. И естественно, поскольку конфликт возник по вине Запада, по его прямому умыслу, с целью развалить Россию, само по себе одержание нашей победы на фронтах эту проблему не снимает. Русофобы, неонацисты, прочая всякая шваль там останется, — отметил Климов.

Чтобы прекратить вражду в Западом, России нужно продвигать свою культуру за рубеж, выходить на диалог с адекватной частью населения в ЕС, добавил спикер. По его словам, РФ не собирается решать проблему силой, нападая на Европу, в чем ее постоянно пытаются упрекнуть.

Конечно, не только в Киеве хунта засела, ЕС уже превратился в такой оплот русофобской хунты. Так что думать о том, что мы сейчас выйдем на описанные в конституции рубежи нашего отечества и все кончится, это очень наивный подход. Мы должны действовать так, как следует действовать в условиях глобальной гибридной войны. Это не значит, что нам поход надо на Европу устроить. Это наши враги так обманывают людей. Мы должны искать общий язык со здоровой и адекватной частью Европы, у нас там много точек опоры для совместного диалога. И такая работа уже проводится на разных уровнях, — заключил Климов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что во главе стран Евросоюза «стоят идиоты», которые разрушают создаваемое десятилетиями. По его мнению, еще недавно казалось, что у России и Европы единый культурный код и общее понимание глобальных проблем, но ситуация кардинально изменилась.

Яна Стойкова
Александр Ефимов
