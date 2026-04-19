19 апреля 2026 в 11:01

Свекольный салат «Царский» со сметаной: вкуснее винегрета и селедки под шубой — 3 основных ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Свекольный салат «Царский» — это яркое, нежное и невероятно вкусное блюдо на замену винегрету и селедке под шубой.

Сладковатая вареная свекла, пикантные маринованные огурцы и ароматный чеснок в сметанной заправке создают идеальную гармонию вкусов. А желтковая «шапка» сверху придает салату царский вид.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 средние вареные свеклы, 3 вареных яйца, 2–3 маринованных огурца. Для заправки: 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 150 г сметаны, соль, перец.

Способ приготовления

Свеклу натрите на крупной терке. Яйца очистите, отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, желтки — на мелкой. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. Укроп мелко порубите, чеснок выдавите через пресс. В большой миске смешайте свеклу, белки, огурцы, чеснок, укроп, сметану, соль и перец. Тщательно перемешайте. Выложите салат горкой в салатницу. Сверху равномерно посыпьте тертыми желтками.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат за 3 минуты — ничего не нужно варить.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
свекла
Дарья Иванова
