День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 15:00

Весенний суп со снытью и пшенными фрикадельками — звучит странно, но вкус снимает все вопросы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите добавить в меню что-то по-настоящему полезное и легкое? Этот суп — идеальное решение. Пшенные фрикадельки делают его сытным, а сныть, богатая витаминами, придает не только изысканный вкус, но и мощный оздоровительный эффект. Простота приготовления вас приятно удивит.

Что понадобится

1,5 л воды, 2-3 картофелины (300 г), 1 морковь (100 г), 1 луковица (80 г), 1 помидор (150 г), 2 ст. л. топленого масла, 150 г сныти, соль. 100 г пшена, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, щепотка соли.

Как я готовлю

Пшено варю, остужаю. В кастрюле довожу до кипения 1,5 л воды. Картофель и морковь режу соломкой, лук шинкую, помидор кубиками.

На сковороде с топленым маслом пассерую лук до прозрачности, добавляю морковь, через пару минут помидор. Жарю 5-6 минут.

В кипящую воду закладываю картофель и зажарку, варю до готовности картофеля. В остывшее пшено добавляю яйцо, муку, соль, вымешиваю, формирую шарики.

За 5-7 минут до готовности овощей опускаю фрикадельки в суп. Сныть мою, мелко режу. За 1-2 минуты до конца добавляю зелень, выключаю огонь. Настаиваю 10-15 минут.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не совсем курортный город»: раскрыт истинный мотив атак ВСУ на Туапсе
В Саратове умер ветеран Советско-японской войны
Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии
Табличка в честь Дудаева продержалась в Львове всего неделю
Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе
Полковник назвал главную ценность освобожденной ВС РФ Покаляной
Стало известно, сколько в России многодетных семей
Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве
Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели
Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США
Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе
Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе
Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?
Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия
Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций
Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье
Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»
Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова
Раскрыто состояние раненных при атаке ВСУ детей из Запорожья
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.