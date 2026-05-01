Весенний суп со снытью и пшенными фрикадельками — звучит странно, но вкус снимает все вопросы

Хотите добавить в меню что-то по-настоящему полезное и легкое? Этот суп — идеальное решение. Пшенные фрикадельки делают его сытным, а сныть, богатая витаминами, придает не только изысканный вкус, но и мощный оздоровительный эффект. Простота приготовления вас приятно удивит.

Что понадобится

1,5 л воды, 2-3 картофелины (300 г), 1 морковь (100 г), 1 луковица (80 г), 1 помидор (150 г), 2 ст. л. топленого масла, 150 г сныти, соль. 100 г пшена, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, щепотка соли.

Как я готовлю

Пшено варю, остужаю. В кастрюле довожу до кипения 1,5 л воды. Картофель и морковь режу соломкой, лук шинкую, помидор кубиками.

На сковороде с топленым маслом пассерую лук до прозрачности, добавляю морковь, через пару минут помидор. Жарю 5-6 минут.

В кипящую воду закладываю картофель и зажарку, варю до готовности картофеля. В остывшее пшено добавляю яйцо, муку, соль, вымешиваю, формирую шарики.

За 5-7 минут до готовности овощей опускаю фрикадельки в суп. Сныть мою, мелко режу. За 1-2 минуты до конца добавляю зелень, выключаю огонь. Настаиваю 10-15 минут.

