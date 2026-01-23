Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:53

В Рязани местный житель угрожал убить гостя кирпичом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Рязани в Скопинском районе во время застолья мужчина угрожал убить гостя кирпичом, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Его доставили в отделение полиции.

В ведомстве рассказали, что во время застолья гость начал навязчиво просить еще выпивки. Хозяину не понравилось такое поведение — он взял кирпич и начал угрожать собутыльнику.

Мужчина испугался угроз, выбежал на улицу и вызвал сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело, хозяину дома грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска получил полгода условно за угрозы убийством в адрес соседки, которую он счел виновной в пропаже своего кота. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к женщине и пообещал «перерезать глотку», если животное не вернется.

Рязань
угрозы
полиция
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Стало известно, кого назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Защита оспорит арест владельца ТЦ после обрушения с погибшим
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.