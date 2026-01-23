В Рязани местный житель угрожал убить гостя кирпичом

В Рязани в Скопинском районе во время застолья мужчина угрожал убить гостя кирпичом, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Его доставили в отделение полиции.

В ведомстве рассказали, что во время застолья гость начал навязчиво просить еще выпивки. Хозяину не понравилось такое поведение — он взял кирпич и начал угрожать собутыльнику.

Мужчина испугался угроз, выбежал на улицу и вызвал сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело, хозяину дома грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска получил полгода условно за угрозы убийством в адрес соседки, которую он счел виновной в пропаже своего кота. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к женщине и пообещал «перерезать глотку», если животное не вернется.