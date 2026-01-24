Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 01:56

В Пакистане около пяти человек погибли при атаке террориста на свадьбе

В Пакистане порядка пяти человек погибли при атаке террориста-смертника

Читайте нас в Дзен

Минимум пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника на свадебной церемонии в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, сообщает газета Tribune Express. В материале сказано, что еще десять местных жителей пострадали.

Минимум пять человек были убиты и десять пострадали в результате атаки террориста-смертника во время свадебной церемонии вечером в пятницу, — отметило издание.

Ранее шесть рабочих погибли и еще несколько человек получили ранения в результате мощного взрыва на металлургическом заводе компании Real Ispat в центральном штате Индии Чхаттисгарх, рассказали журналисты со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в одном из цехов предприятия, расположенного в районе Балодабазар.

До этого в селе Заюково Кабардино-Балкарии в результате взрыва пострадали четыре человека. Прибывшие спасатели обнаружили разгерметизацию газового баллона. В ликвидации последствий участвовали 15 человек и три единицы техники. Пострадавших доставили в Нальчик.

Пакистан
погибшие
пострадавшие
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности в ДТП
Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
В Хабаровском крае грузовой поезд сошел с рельсов
В МИД раскрыли цель визита представителей США в Москву
СК возбудил дело о халатности из-за отключения света в Мурманской области
ВС США отправили на дно лодку наркокурьеров в Тихом океане
Посетитель Эрмитажа повредил ценную статую
Соперник Нурмагомедова в UFC провалил взвешивание перед боем
США рассматривают необычное решение в отношении Кубы
Захарова прошлась по викингам в Херсоне: самые дикие байки Запада о России
В Пакистане около пяти человек погибли при атаке террориста на свадьбе
В ЦБ объяснили, почему снижать ключевую ставку нужно осторожно
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности
Фаза Луны сегодня, 24 января 2026 года. День прибыльных разговоров обо всем
Это был самострой: кто виноват в обрушении ТЦ в Новосибирске — новые данные
Захарова приготовила традиционное блюдо в посольстве КНР
Ученые рассказали Путину о новых вирусах гриппа и препаратах против них
Открытки с Татьяниным днем: искренние поздравления и добрые пожелания
Названа сумма, которую Запад планирует потратить на восстановление Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.