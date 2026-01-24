В Пакистане около пяти человек погибли при атаке террориста на свадьбе

Минимум пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника на свадебной церемонии в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, сообщает газета Tribune Express. В материале сказано, что еще десять местных жителей пострадали.

Минимум пять человек были убиты и десять пострадали в результате атаки террориста-смертника во время свадебной церемонии вечером в пятницу, — отметило издание.

Ранее шесть рабочих погибли и еще несколько человек получили ранения в результате мощного взрыва на металлургическом заводе компании Real Ispat в центральном штате Индии Чхаттисгарх, рассказали журналисты со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в одном из цехов предприятия, расположенного в районе Балодабазар.

До этого в селе Заюково Кабардино-Балкарии в результате взрыва пострадали четыре человека. Прибывшие спасатели обнаружили разгерметизацию газового баллона. В ликвидации последствий участвовали 15 человек и три единицы техники. Пострадавших доставили в Нальчик.