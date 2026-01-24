Аглая Тарасова совершила редкий выход в свет после суда

Актриса Аглая Тарасова посетила премьеру нового сезона сериала «Дети перемен», подтвердив свое окончательное возвращение к публичной жизни, передает Super.ru. Это появление стало одним из первых после длительного перерыва, вызванного громким скандалом с запрещенными веществами и последующими судебными разбирательствами.

Долгое время знаменитость старалась избегать внимания прессы из-за инцидента в аэропорту Домодедово, где у нее обнаружили вейп с наркотическим веществом. После задержания в отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело, а на время следствия на актрису наложили ряд ограничений, из-за которых она практически не выходила из дома. На премьеру сериала она явилась в черном платье, образ дополнила элегантной укладкой и легким макияжем.

Суд приговорил Аглаю Тарасову к трем годам лишения свободы условно, что позволило ей вернуться к работе и светским мероприятиям. В преддверии Нового года она уже была замечена на частной вечеринке в компании друзей.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров сказал NEWS.ru, что Тарасова в РФ зарабатывает деньги, а за границей развлекается и курит вейп с запрещенными веществами. Он отметил, что у него нет никаких оснований не считать актрису не наркозависимой.