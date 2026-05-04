«Тенденция к омоложению»: раскрыто, к чему готовится украинское руководство Военэксперт Марочко: Зеленский может снизить мобилизационный возраст в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на снижение мобилизационного возраста в ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, уже сейчас в украинской армии наблюдается тенденция к увеличению доли молодых военнослужащих.

Действительно, наблюдается тенденция к омоложению ВСУ. Очень активно ведется реклама службы в армии, предоставляется ряд льгот. Некоторые националисты и радикалы открыто заявляют, что молодым служить намного проще. Более того, высказываются нелепые мнения, что у них нет семьи и они ни к кому не привязаны. Это извращенная логика, и понять ее весьма сложно. Поэтому не исключаю, что Зеленский пойдет на крайние меры и будет снижать мобилизационный возраст, — высказался Марочко.

Он подчеркнул, что украинские парламентарии уже работают над снижением мобилизационного возраста в ВСУ, изыскивая для этого различные возможности. По словам военного эксперта, в настоящее время лица до 27 лет привлекаются на службу добровольно, однако в будущем могут быть введены меры принудительного характера и их применение будет усиливаться.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что ВСУ укомплектовали подразделения 106-й отдельной бригады теробороны в Сумской области молодыми бойцами в возрасте от 18 до 22 лет. Согласно опубликованной информации, Украина понесла значительные потери в результате огневого поражения.