В Рыбном союзе призвали расширить понятие «отечественная рыба»

Россия может не достичь цели по потреблению рыбы в 28 килограммов на человека к 2030 году из-за узкого толкования понятия «отечественная рыбная продукция», заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, переработчики и импортеры настаивают на расширении критериев, иначе придется закрыть экспорт и кормить россиян одним минтаем.

Дорожная карта — план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции. Вот здесь один из главных камней преткновения: что считать «отечественной рыбной продукцией»? Рыбный союз — это союз переработчиков, импортеров, дистрибьюторов — считает, что отечественной должна считаться вся рыбная продукция, которая переработана на отечественных предприятиях, независимо от географического места вылова сырья, — сказал Панин.

По его словам, для достижения цели по потреблению рыбы в 28 килограммов на человека в год в текущих условиях пришлось бы закрыть экспорт и направлять всю российскую рыбу на внутренний рынок. Это вынудило бы граждан питаться исключительно минтаем, треской, горбушей, сельдью и путассу, объемы которых исчисляются миллионами тонн, считает эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.