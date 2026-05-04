День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 14:45

В Рыбном союзе призвали расширить понятие «отечественная рыба»

Глава Рыбного союза Панин: отечественной нужно считать рыбу, переработанную в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия может не достичь цели по потреблению рыбы в 28 килограммов на человека к 2030 году из-за узкого толкования понятия «отечественная рыбная продукция», заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, переработчики и импортеры настаивают на расширении критериев, иначе придется закрыть экспорт и кормить россиян одним минтаем.

Дорожная карта — план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции. Вот здесь один из главных камней преткновения: что считать «отечественной рыбной продукцией»? Рыбный союз — это союз переработчиков, импортеров, дистрибьюторов — считает, что отечественной должна считаться вся рыбная продукция, которая переработана на отечественных предприятиях, независимо от географического места вылова сырья, — сказал Панин.

По его словам, для достижения цели по потреблению рыбы в 28 килограммов на человека в год в текущих условиях пришлось бы закрыть экспорт и направлять всю российскую рыбу на внутренний рынок. Это вынудило бы граждан питаться исключительно минтаем, треской, горбушей, сельдью и путассу, объемы которых исчисляются миллионами тонн, считает эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Экономика
Россия
рыба
рыбаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова рассказала, как в ООН отнеслись к опыту РФ в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.