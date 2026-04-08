Шаурма и рядом не стояла! Готовим немецкий денер: Европа без ума от него

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Денер привезли в Германию турки, но это блюдо стало там легендарным. Немцы считают, что такая закуска куда вкуснее шаурмы. Проверьте сами!

Для идеального денера дома нам понадобится куриное бедро (оно сочнее грудки). Нарежьте 500 г мяса тонкими слайсами и замаринуйте в смеси оливкового масла, паприки, кумина (зиры), сухого чеснока и капли лимонного сока. Жарьте мясо на сильно раскаленной сковороде небольшими порциями, чтобы оно именно жарилось до золотистого цвета, а не тушилось в собственном соку. В конце можно слегка пройтись по мясу ножом, измельчая его прямо на сковороде.

Смешайте 200 г густого греческого йогурта, 1 ст. л. майонеза (для нежности), 2 зубчика чеснока, мелко рубленную мяту или укроп и ложку лимонного сока. Дайте соусу настояться 10 минут. Из овощей обязательно возьмите тонко нашинкованную капусту (сбрызните ее уксусом и помните руками), свежие огурцы, томаты и много красного лука.

Возьмите четвертинку круглого турецкого хлеба или питу, прогрейте ее в духовке или на сухой сковороде до хрустящей корочки. Сделайте карман и щедро смажьте его изнутри соусом. Выкладывайте слоями: сначала овощи, затем мясо, снова овощи и финальный аккорд — еще одна ложка соуса сверху.

  • Совет: немцы часто посыпают готовый денер хлопьями сухого острого перца и добавляют немного рассольного сыра типа фета.

«Выручай-комната» на кефире: смотрите рецепт быстрого пирога с рыбой.

Шаурму больше не покупаю. Готовлю рулет нежнее хачапури, сытнее пирога — нужны фарш и лаваш
Общество
Шаурму больше не покупаю. Готовлю рулет нежнее хачапури, сытнее пирога — нужны фарш и лаваш
Полезный перекус не обязательно пресный — готовлю маффины из киноа и наслаждаюсь вкусом
Общество
Полезный перекус не обязательно пресный — готовлю маффины из киноа и наслаждаюсь вкусом
Германия и Швеция хотят лишить страны ЕС инструментов защиты суверенитета
Европа
Германия и Швеция хотят лишить страны ЕС инструментов защиты суверенитета
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Семья и жизнь
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Как покрасить яйца без химии: 10+ лучших способов — красивые узоры и цвета
Семья и жизнь
Как покрасить яйца без химии: 10+ лучших способов — красивые узоры и цвета
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы будем рядом»: Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 апреля: инфографика
Биохимик рассказала, до какого часа прием кофе будет безопасен для сна
ПВО уничтожила более 70 украинских дронов над Россией за ночь
Москвичам рассказали, какой будет погода 8 апреля
«Колоссальная слабость»: Дмитриев подвел итоги иранского кризиса для Европы
В ГД разъяснили новые правила учета криптокошельков на иностранных биржах
Власти раскрыли дату прощания с погибшей учительницей в Пермском крае
Сотрудник брянского предприятия был ранен при атаке дронов-камикадзе ВСУ
Россиянам рассказали о необходимом условии для перерасчета платы за ЖКУ
Стало известно о десятках россиян, находящихся в итальянских тюрьмах
Россиянам рассказали, какие блюда и напитки должны быть на столе в Пасху
Зоопсихолог перечислила признаки счастливой кошки
Родителям объяснили, как защитить ребенка от бытовых угроз
ВВС Израиля продолжают удары по Ирану после объявления перемирия
Россиянкам рассказали, почему пасхальный кулич стоит готовить дома
Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком
Названо самое популярное нарушение россиян на дороге в 2026 году
«Ураган» разнес командный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 апреля
Иран объявил о свободном проходе через Ормузский пролив
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

