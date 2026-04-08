Шаурма и рядом не стояла! Готовим немецкий денер: Европа без ума от него

Денер привезли в Германию турки, но это блюдо стало там легендарным. Немцы считают, что такая закуска куда вкуснее шаурмы. Проверьте сами!

Для идеального денера дома нам понадобится куриное бедро (оно сочнее грудки). Нарежьте 500 г мяса тонкими слайсами и замаринуйте в смеси оливкового масла, паприки, кумина (зиры), сухого чеснока и капли лимонного сока. Жарьте мясо на сильно раскаленной сковороде небольшими порциями, чтобы оно именно жарилось до золотистого цвета, а не тушилось в собственном соку. В конце можно слегка пройтись по мясу ножом, измельчая его прямо на сковороде.

Смешайте 200 г густого греческого йогурта, 1 ст. л. майонеза (для нежности), 2 зубчика чеснока, мелко рубленную мяту или укроп и ложку лимонного сока. Дайте соусу настояться 10 минут. Из овощей обязательно возьмите тонко нашинкованную капусту (сбрызните ее уксусом и помните руками), свежие огурцы, томаты и много красного лука.

Возьмите четвертинку круглого турецкого хлеба или питу, прогрейте ее в духовке или на сухой сковороде до хрустящей корочки. Сделайте карман и щедро смажьте его изнутри соусом. Выкладывайте слоями: сначала овощи, затем мясо, снова овощи и финальный аккорд — еще одна ложка соуса сверху.

Совет: немцы часто посыпают готовый денер хлопьями сухого острого перца и добавляют немного рассольного сыра типа фета.

