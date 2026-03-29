Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут

Рыбный пирог с кефиром
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать вкусом. Все гениальное просто: минимум ингредиентов, максимум вкуса, никакой возни у плиты.

Для теста смешайте 250 мл кефира (любой жирности) с 2 яйцами и щепоткой соли. Добавьте 0,5 ч. л. соды — она вступит в реакцию с кефиром и сделает пирог воздушным. Постепенно всыпьте 1,5 стакана просеянной муки. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана. Главный секрет: добавьте в тесто 1 ст. л. растительного масла.

Для начинки возьмите 2 банки качественной рыбной консервы (сайра, горбуша или тунец в собственном соку). Слейте лишнюю жидкость и разомните рыбу вилкой. Добавьте к ней большой пучок мелко нарезанного зеленого лука и 2 отварных яйца, натертых на терке. Лук даст ту самую свежесть и аромат, который превратит обычную консерву в благородную начинку.

Подготовленную форму для запекания тщательно смажьте сливочным или растительным маслом. Вылейте в форму примерно половину приготовленного теста и равномерно распределите его по дну ложкой или лопаткой. Распределите сверху начинку и залейте оставшейся частью теста. Пеките в духовке на 180 °C на 35–40 минут.

  • Совет: за 5 минут до готовности посыпьте пирог сверху кунжутом. Он поджарится и даст легкий ореховый аромат, который идеально сочетается с рыбой.

Анастасия Фомина
