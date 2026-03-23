23 марта 2026 в 15:10

Рагу в горшочках «По-купечески» — томится само, пока вы отдыхаете

Рагу в горшочках Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Внутри керамической посуды создается особый микроклимат: продукты не жарятся и не варятся, а медленно томятся в собственном соку. Мясо становится волокнистым и нежным, а овощи пропитываются мясным ароматом, сохраняя свою форму.

Для основы возьмите 600 г свинины (шея или лопатка) или говядины, нарежьте кубиками среднего размера. Чтобы запечатать сок внутри, быстро обжарьте мясо на раскаленной сковороде до румяной корочки и разложите по горшочкам первым слоем. Сверху добавьте мелко нарезанный лук и морковь кружочками. Потом плотно уложите 800 г картофеля, нарезанного крупными кубиками. Добавьте в каждый горшочек по паре средних шампиньонов и по одному небольшому соцветию замороженной или свежей брокколи.

Главный секрет — в заливке. Смешайте 200 мл горячей воды или бульона с 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. томатной пасты, солью, перцем и щепоткой сушеного базилика. Разлейте соус по горшочкам так, чтобы он доходил до середины овощей. Сверху положите по небольшому кусочку сливочного масла и по одному лавровому листику. Накройте крышками и отправляйте в холодную духовку (чтобы керамика не треснула). Выставьте температуру 180 °C и томите 1 час 20 минут. За 10 минут до готовности снимите крышки и посыпьте тертым сыром для образования румяной шапочки.

Совет: если у горшочка нет крышки, накройте его шапочкой из обычного дрожжевого или слоеного теста. В процессе запекания тесто превратится в ароматную хрустящую лепешку.

Анастасия Фомина
