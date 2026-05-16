ПП-рецепт для тех, кто устал от пресной курицы и гречки. Готовлю вау-рыбку в румяной шубке и с пользой

Раньше я просто клала рыбу в форму и запекала. Получалось съедобно, но скучно. Этот рецепт изменил мое отношение к ПП-кухне.

Что понадобится

Филе морского окуня — 500 г, лимон — 1 шт., помидоры — 2 шт., перец сладкий — 1 шт., цукини — 1 шт., баклажан — 1 шт., масло оливковое — 3 ст. л., сухари панировочные — 2 ст. л., сыр пармезан — 50 г, петрушка — 3 веточки, тимьян — 2 веточки, соль — 1/2 ч. л., перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Как я готовлю

Филе окуня сбрызгиваю лимонным соком, солю, перчу, оставляю на 5–7 минут. Помидоры бланширую, снимаю кожицу, режу кружочками. Перец, цукини и баклажан режу крупными ломтиками.

На сковороде с 2 ст. л. масла обжариваю рыбу по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Перекладываю в форму. В ту же сковороду добавляю 1 ст. л. масла, обжариваю перец, цукини и баклажан 5–7 минут, солю, перчу.

Петрушку и тимьян рублю, смешиваю с сухарями, тертым пармезаном и оставшимся маслом.

На рыбу выкладываю помидоры, затем овощи, сверху панировку. Запекаю при 200 °C 10–12 минут. Подаю с лимоном.

