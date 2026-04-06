06 апреля 2026 в 18:09

Полезный перекус не обязательно пресный — готовлю маффины из киноа и наслаждаюсь вкусом

Секрет этих маффинов — в союзе киноа и яиц. Первая создает плотную, но нежную структуру, вторые — идеально связывают начинку, позволяя каждому кусочку держать форму и таять во рту.

Что понадобится

Киноа (отварная) — 200 г, яйца — 3 шт., сыр фета — 100 г, шпинат свежий — 70 г, миндаль — 50 г, лук-шалот — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, спаржа зеленая — 6–8 побегов, авокадо — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 180°C. Фету раскрошите вилкой, миндаль измельчите в мелкую крошку. Шпинат, шалот и чеснок мелко нарежьте. В объемной миске слегка взбейте яйца до однородности.

Добавьте отварную киноа, раскрошенную фету, измельченный миндаль, нарезанные шпинат, шалот и чеснок. Приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Разложите смесь по формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3.

Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Пока маффины готовятся, слегка сбрызните спаржу оливковым маслом и обжарьте на разогретой сковороде-гриль по 2–3 минуты с каждой стороны.

Мякоть авокадо разомните вилкой в гладкое пюре, приправьте солью и перцем. Готовые и слегка остывшие маффины украсьте, используя кондитерский мешок со звездчатой насадкой, пюре из авокадо. Сверху выложите побег спаржи и подавайте.

В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Котлеты из картошки — скучно. Но эта хитрая парочка творит чудеса — готовим ленивый хит, который обожают все
Эта сырная полента — итальянская магия, превращающая простую кашу в изысканную запеканку. Готовлю постоянно
Влюбилась в этот салат с первой ложки. «Ласковый май» — легкий, нежный, с чесночной ноткой: готовлю на праздники и просто так
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
