Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.

Сотрудник территориального центра комплектования в Киевской области задекларировал золотые слитки и наличные средства на сумму более $219 тыс. (около 17 млн рублей) сообщило издание «Экономическая правда». Журналисты отметили, что официальный годовой доход мужчины при этом — 366 тыс. гривен ($7,6 тыс., около 600 тыс. рублей).

В материале говорится, что масштаб взяточничества в ТЦК для уклонения от мобилизации на Украине в год достигает оборота в $2,4 млрд. Наибольшая сумма взяток установлена для оформления фальшивой инвалидности и пересечения государственной границы — в 2025 году в Киевской области такая услуга стоила $50 тыс.

Ранее сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

Тем временем Служба безопасности Украины совместно с полицией пресекла деятельность масштабной сети, участники которой помогали военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации. В ходе спецоперации по всей стране были задержаны 13 организаторов нелегальных схем, действовавших в Киеве и ряде других регионов.