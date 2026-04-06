06 апреля 2026 в 19:45

Сотрудник ТЦК под Киевом задекларировал золото в слитках и деньги на $219 тыс.

Сотрудник территориального центра комплектования в Киевской области задекларировал золотые слитки и наличные средства на сумму более $219 тыс. (около 17 млн рублей) сообщило издание «Экономическая правда». Журналисты отметили, что официальный годовой доход мужчины при этом — 366 тыс. гривен ($7,6 тыс., около 600 тыс. рублей).

В материале говорится, что масштаб взяточничества в ТЦК для уклонения от мобилизации на Украине в год достигает оборота в $2,4 млрд. Наибольшая сумма взяток установлена для оформления фальшивой инвалидности и пересечения государственной границы — в 2025 году в Киевской области такая услуга стоила $50 тыс.

Ранее сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

Тем временем Служба безопасности Украины совместно с полицией пресекла деятельность масштабной сети, участники которой помогали военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации. В ходе спецоперации по всей стране были задержаны 13 организаторов нелегальных схем, действовавших в Киеве и ряде других регионов.

Европа
Украина
ТЦК
золото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название
В Госдуме разоблачили антигуманный план западных элит против человечества
Израиль разнес в щепки три военных аэродрома в Тегеране
TikTok в ОАЭ разослал тревожные предупреждения пользователям
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

