06 апреля 2026 в 20:23

«Своего рода подвиг»: Крок объяснил ажиотаж вокруг спектакля с Ефремовым

Крок: Ефремов нашел мужество выйти на сцену после тюрьмы

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра «Мастерская „12"» Никиты Михалкова Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Актеру Михаилу Ефремову понадобилось мужество, чтобы выйти на сцену после отбывания наказания, заявил NEWS.ru директор театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ Кирилл Крок. В ходе XXIV Торжественной церемонии награждения победителей Московской театральной премии «Гвоздь сезона» он уточнил, что ажиотаж вокруг артиста объясняется народной любовью.

Артист, который любим публикой, совершил преступление, отсидел в тюрьме полностью, искупил свою вину. Осознал [содеянное] и нашел в себе силы и мужество выйти на сценические площадки к людям, это тоже своего рода подвиг, — подчеркнул Крок.

Ранее режиссер Никита Михалков сообщил, что у президента России Владимира Путина были сомнения по поводу возвращения на сцену Ефремова после условно-досрочного освобождения из колонии. По словам режиссера, он взял на себя ответственность в этом вопросе.

До этого Ефремов признался, что испытывал жуткое волнение перед выходом на сцену в образе отрицательного персонажа. По его словам, работа над ролью «распоследнего негодяя» в спектакле «Без свидетелей» Михалкова оказалась сложной из-за невозможности найти в герое светлые черты.

