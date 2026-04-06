«Своего рода подвиг»: Крок объяснил ажиотаж вокруг спектакля с Ефремовым

Актеру Михаилу Ефремову понадобилось мужество, чтобы выйти на сцену после отбывания наказания, заявил NEWS.ru директор театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ Кирилл Крок. В ходе XXIV Торжественной церемонии награждения победителей Московской театральной премии «Гвоздь сезона» он уточнил, что ажиотаж вокруг артиста объясняется народной любовью.
Артист, который любим публикой, совершил преступление, отсидел в тюрьме полностью, искупил свою вину. Осознал [содеянное] и нашел в себе силы и мужество выйти на сценические площадки к людям, это тоже своего рода подвиг, — подчеркнул Крок.
Ранее режиссер Никита Михалков сообщил, что у президента России Владимира Путина были сомнения по поводу возвращения на сцену Ефремова после условно-досрочного освобождения из колонии. По словам режиссера, он взял на себя ответственность в этом вопросе.
До этого Ефремов признался, что испытывал жуткое волнение перед выходом на сцену в образе отрицательного персонажа. По его словам, работа над ролью «распоследнего негодяя» в спектакле «Без свидетелей» Михалкова оказалась сложной из-за невозможности найти в герое светлые черты.