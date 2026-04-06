Суверенная Венгрия вызывает злобу у ультралиберальных европейских стран, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Дипомат напомнила, что Будапешт твердо отстаивает свои интересы.

Некоторые страны, в частности Венгрия, отстаивали свои национальные интересы.<...> И в этом своем качестве они, конечно, вызывали дикую злобу и зависть со стороны остальных членов Европейского союза, которые шли в фарватере американских ультралиберальных сил, питались на их подачки, — констатировала Захарова.

Представитель МИД России отметила, что Будапешт при этом не отстаивал интетересы Москвы. Власти Венгрии понимали, что покупать нестабильные с точки зрения поставок жнергоресурсы невыгодно, пояснила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Будапешт пытаются лишить суверенитета, но он дает отпор. Так она прокомментировала обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом между Сербией и Венгрией.

До этого сербский президент Александр Вучич заявил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников уже найдены.