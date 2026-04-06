«Рубка розочкой»: раскрыты шокирующие подробности атаки ВСУ в Азовском море

Удар ВСУ был настолько мощный, что рубка раскрылась «розочкой», заявил член экипажа затонувшего в Азовском море сухогруза «Волго-Балт» ТАСС. Ее охватило пламенем за считанные минуты.

Был очень сильный взрыв, была очень сильная вибрация. Ходовую рубку раскрыло «розочкой», то есть зона поражения была большой. <…> Мы были в очень сильном шоке, — признался член корабля.

По его словам, несмотря на панику члены экипажа сработали как профессионалы своего дела. Мужчина отметил, что вместе с коллегами сделал все, что мог.

Ранее появилось видео момента крушения сухогруза «Волго-Балт 138» . На опубликованных кадрах можно увидеть охваченное огнем судно. В оперативных службах уточнили, что сухогруз полностью выгорел и начал тонуть. Позднее его обнаружили и отогнали к селу Кучугуры Краснодарского края.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что капитана затонувшего в Азовском море сухогруза доставили в Геническую ЦРБ. По его словам, старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек на данный момент неизвестна.