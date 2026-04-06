По всей России зажгли подсветку в честь первого дня Недели космоса

В честь первого дня Недели космоса на медиафасадах и других объектах по всей России включили праздничную подсветку, передает РИА Новости. В материале указано, что она призвана объединить россиян вокруг идеи торжества науки, будущего и космоса.

Мероприятие приурочено к 65-летию первого полета человека в космос. Отмечается, что на медиафасадах, зданиях и знаковых объектах столицы изобразили эмблему Недели космоса — 2026 — она символизирует виток вокруг Земли, цифры 65 и гагаринского «Поехали!».

На протяжении семи дней жители регионов смогут посетить тематические мероприятия — просветительские марафоны, мастер-классы, различные форумы, кинопоказы и шоу. Также в школах пройдут уроки проекта «Разговоры о важном».

Ранее аэрокосмический инженер Никита Матасов заявил, что полет Юрия Гагарина в космос дал огромный толчок развитию микроэлектроники и других технологий. По его словам, врачи опасались, что первый человек в космическом пространстве может сойти с ума, в связи с этим автоматика была в приоритете.