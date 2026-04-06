Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии

Удары по энергетическим объектам Венгрии свидетельствуют о попытках некоторых западных стран повлиять на выборы в республике, сообщила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что действия направлены против энергетической безопасности Венгрии и ее суверенитета.

Будапешт заявил о том, что попытались нанести удар, будем говорить, не только по инфраструктуре, а в целом по энергетической безопасности Венгрии и ее суверенитету. Здесь, конечно, речь идет о спланированных шагах в преддверии выборов. То есть это элемент масштабного вмешательства во внутренние дела, — пояснила дипломат.

Ранее глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что попытка диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток» стала нападением на суверенитет Венгрии. Так он прокомментировал сообщение о том, что вблизи газовой магистрали нашли взрывчатку и детонаторы.

До этого директор Агентства военной безопасности (ВБА) генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что взрывчатку, которую использовали для диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию, произвели в США. Он подчеркнул, что страна производства вовсе не обязательно указывает на заказчика операции.