06 апреля 2026 в 20:51

Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую и Курскую области.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области и один БПЛА — над территорией Курской области, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Белгородская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников: за прошедшие сутки по территории региона было выпущено 112 БПЛА. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В Березовке в результате взрыва дрона погиб мужчина.

Стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей. Глава города Андрей Кравченко уже осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры.

В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт сказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участие Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР
Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли
«Отбивавшегося» от ТЦК гранатами украинца задержали
Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана
Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году
«Рубка розочкой»: раскрыты шокирующие подробности атаки ВСУ в Азовском море
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией
«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану
В МИД России сравнили удары по «Бушер» с аварией на Чернобыльской АЭС
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

