Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую и Курскую области.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области и один БПЛА — над территорией Курской области, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Белгородская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников: за прошедшие сутки по территории региона было выпущено 112 БПЛА. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В Березовке в результате взрыва дрона погиб мужчина.

Стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей. Глава города Андрей Кравченко уже осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры.