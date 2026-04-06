Большинство терактов на объектах энергетической инфраструктуры совершается Украиной при поддержке британцев, заявил ИС «Вести» директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович. По его словам, речь идет не только о «Турецком потоке», но и о «Голубом потоке».
Большинство таких террористических актов совершались украинскими силами, часто при поддержке Великобритании. Мы следим за тем, что происходит. Например, за ситуацию на «Турецком потоке» в Черном море и на «Голубом потоке». Мы видели попытки атак, в частности со стороны Украины, на эти объекты, — сообщил он.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по энергетическим объектам Венгрии свидетельствуют о попытках некоторых западных стран повлиять на выборы в республике. Она отметила, что действия направлены против энергетической безопасности Венгрии и ее суверенитета.
До этого директор Агентства военной безопасности (ВБА) генерал-подполковник Джуро Йованич рассказал, что взрывчатку, которую использовали для диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию, произвели в США. Он подчеркнул, что страна производства не обязательно указывает на заказчика операции.