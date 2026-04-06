В Сербии не исключили участие Англии в попытке подорвать «Турецкий поток» Глава «Сербиягаза»: большинство терактов совершается Киевом при поддержке Англии

Большинство терактов на объектах энергетической инфраструктуры совершается Украиной при поддержке британцев, заявил ИС «Вести» директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович. По его словам, речь идет не только о «Турецком потоке», но и о «Голубом потоке».

Большинство таких террористических актов совершались украинскими силами, часто при поддержке Великобритании. Мы следим за тем, что происходит. Например, за ситуацию на «Турецком потоке» в Черном море и на «Голубом потоке». Мы видели попытки атак, в частности со стороны Украины, на эти объекты, — сообщил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по энергетическим объектам Венгрии свидетельствуют о попытках некоторых западных стран повлиять на выборы в республике. Она отметила, что действия направлены против энергетической безопасности Венгрии и ее суверенитета.

До этого директор Агентства военной безопасности (ВБА) генерал-подполковник Джуро Йованич рассказал, что взрывчатку, которую использовали для диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию, произвели в США. Он подчеркнул, что страна производства не обязательно указывает на заказчика операции.