Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей

Часть дневниковых записей художника Льва Юдина, ученика Казимира Малевича, выставят на аукцион со стартовой ценой 1 млн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома «Литфонд». Торги запланированы на 16 апреля.

«Литфонд» 16 апреля проведет торги, на которых будет представлена считавшаяся утраченной часть дневниковых записей известного художника-живописца, русского авангардиста и ученика Казимира Малевича — Льва Юдина. Заявленная на аукцион в «Литфонде» находка — настоящая сенсация, — рассказали агентству.

Дневники представляют собой комплект отдельно сшитых тетрадей и вставок из разных листов. В них содержатся размышления о творчестве, описания жизненных событий и зарисовки за период с июня 1926 года по середину 1927 года. Как уточнили в аукционном доме, тексты выполнены карандашом, частично чернилами и дополнены карандашными эскизами.

