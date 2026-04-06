Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 21:07

В Москве выставят на торги найденные дневники ученика Малевича Льва Юдина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Часть дневниковых записей художника Льва Юдина, ученика Казимира Малевича, выставят на аукцион со стартовой ценой 1 млн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома «Литфонд». Торги запланированы на 16 апреля.

«Литфонд» 16 апреля проведет торги, на которых будет представлена считавшаяся утраченной часть дневниковых записей известного художника-живописца, русского авангардиста и ученика Казимира Малевича — Льва Юдина. Заявленная на аукцион в «Литфонде» находка — настоящая сенсация, — рассказали агентству.

Дневники представляют собой комплект отдельно сшитых тетрадей и вставок из разных листов. В них содержатся размышления о творчестве, описания жизненных событий и зарисовки за период с июня 1926 года по середину 1927 года. Как уточнили в аукционном доме, тексты выполнены карандашом, частично чернилами и дополнены карандашными эскизами.

Ранее стало известно, что в Петербурге выставят на торги мастерскую, которая в первой трети XX века принадлежала придворному художнику императора Николая II Эрнесту Карловичу фон Липгарту. Речь идет о четырехуровневом помещении, расположенном в доме № 16 на Каменноостровском проспекте. Стартовая цена лота составит 80 млн рублей.

Общество
Литфонд
художники
торги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.