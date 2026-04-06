06 апреля 2026 в 21:03

Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС

Economist: боевые группы ЕС не предназначены для противостояния с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Боевые группы Евросоюза даже в теории не ставят задачу противостояния с Россией, заявил глава военного комитета ЕС Шон Клэнси в интервью журналу Economist. По его словам, она рассматриваются исключительно как структура для помощи при стихийных бедствиях и эвакуациях.

Речь идет не о [противостоянии]. Речь об обеспечении и стабилизации, — отметил Клэнси.

По его словам, в развитии военных инструментов ЕС наступил переломный момент, однако силы Евросоюза не хотят размывать границы между своими обязанностями и обязанностями НАТО.

Боевые группы ЕС — механизм быстрого военного реагирования, созданный в 2004 году. Каждая группа насчитывает около 1,5 тыс. военнослужащих. Предполагалось их развертывание за 5–10 дней для стабилизации кризисов, но механизм ни разу не был задействован — решение требует единогласного одобрения всех стран ЕС.

Ранее политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев заявил, что Германия готовится к участию в конфликте против России, хотя и помнит неудачный опыт Второй мировой. По его мнению, ФРГ не станет нападать первой, но присоединится к агрессии партнеров по ЕС и НАТО.

Европа
Евросоюз
Россия
конфликты
противостояния
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
