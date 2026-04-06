Европеист раскрыл планы Германии на войну против России Политолог Трухачев: ФРГ готовится к войне с РФ, но нападет лишь при поддержке ЕС

Германия готовится к участию в войне против России, хотя и помнит неудачный опыт Второй мировой, сказал NEWS.ru политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. По его мнению, ФРГ не станет нападать первой, но присоединится к агрессии партнеров по ЕС и НАТО.

Германия не полезет в драку первой: немцы после поражения во Второй мировой войне стали умнее. Но Германия наверняка поддержит европейцев, если те объявят России войну — для этого она сейчас и вооружается, — пояснил эксперт.

По его словам, главный кандидат на развязывание очередной войны — Великобритания. При этом эксперт призвал не думать, что ФРГ хотела бы повторить опыт нацистской Германии и «вдохновилась» примером Адольфа Гитлера.

Гитлер для немцев — лузер, неудачник. Но к войне с Россией страна все равно готовится, — подчеркнул Трухачев.

Ранее бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Евросоюз должен создать собственную армию, чтобы не зависеть от военной помощи США. Он отметил, что страны ЕС могут защищать себя через региональные альянсы, в том числе инициативу Румыния — Польша — Турция.