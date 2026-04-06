06 апреля 2026 в 19:47

Европеист раскрыл планы Германии на войну против России

Политолог Трухачев: ФРГ готовится к войне с РФ, но нападет лишь при поддержке ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Германия готовится к участию в войне против России, хотя и помнит неудачный опыт Второй мировой, сказал NEWS.ru политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. По его мнению, ФРГ не станет нападать первой, но присоединится к агрессии партнеров по ЕС и НАТО.

Германия не полезет в драку первой: немцы после поражения во Второй мировой войне стали умнее. Но Германия наверняка поддержит европейцев, если те объявят России войну — для этого она сейчас и вооружается, — пояснил эксперт.

По его словам, главный кандидат на развязывание очередной войны — Великобритания. При этом эксперт призвал не думать, что ФРГ хотела бы повторить опыт нацистской Германии и «вдохновилась» примером Адольфа Гитлера.

Гитлер для немцев — лузер, неудачник. Но к войне с Россией страна все равно готовится, — подчеркнул Трухачев.

Ранее бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Евросоюз должен создать собственную армию, чтобы не зависеть от военной помощи США. Он отметил, что страны ЕС могут защищать себя через региональные альянсы, в том числе инициативу Румыния — Польша — Турция.

Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название
В Госдуме разоблачили антигуманный план западных элит против человечества
Израиль разнес в щепки три военных аэродрома в Тегеране
TikTok в ОАЭ разослал тревожные предупреждения пользователям
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

