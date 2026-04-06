В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере Экс-президент Румынии Бэсеску предложил создать европейскую армию

Евросоюз должен создать собственную армию, чтобы не зависеть от военной помощи США, заявил в эфире TVR INFO бывший президент Румынии Траян Бэсеску. Он отметил, что страны ЕС могут защищать себя через региональные альянсы, в том числе инициативу Румыния — Польша — Турция.

План Б не может быть ничем иным, кроме создания Европейской армии, которая была бы партнером НАТО, но давайте больше не будем зависеть от такого неуравновешенного человека, как [президент США Дональд] Трамп. <…> Он очень плохо отзывается о традиционных европейских союзниках Соединенных Штатов и пытается дискредитировать способность государств Европейского союза защищаться, — заявил Бэсеску.

Ранее западные аналитики отметили, что Европа должна сблизиться с Россией из-за шантажа со стороны Трампа. Сотрудничество с Москвой на самом деле может оказаться единственным жизнеспособным путем к миру, уточнили журналисты.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность выхода из НАТО, поскольку Альянс не поддержал военную операцию Вашингтона против Ирана. По словам хозяина Белого дома, Блок является «бумажным тигром», и президент России Владимир Путин об этом знает.