На Западе сделали заявление о сближении Европы с Россией Strategic Culture: Европа должна сблизиться с Россией из-за шантажа Трампа

Европа должна сблизиться с Россией из-за шантажа со стороны президента США Дональда Трампа, пишет издание Strategic Culture. В публикации отмечается, что сотрудничество с Москвой на самом деле может оказаться единственным жизнеспособным путем к миру.

Это <...> скорее признание того, что, если американская система безопасности рушится, единственной реальной альтернативой может быть новая дипломатическая архитектура, построенная на основе диалога, а не бесконечной эскалации, — говорится в статье.

Если Вашингтон больше не желает соблюдать свои обязательства, ответ Европы должен заключаться не в увеличении количества оружия, а в большей стратегической независимости, подчеркивает издание.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность выхода из НАТО, поскольку Альянс не поддержал военную операцию Вашингтона против Ирана. По словам хозяина Белого дома, Блок является «бумажным тигром» и президент России Владимир Путин об этом знает.