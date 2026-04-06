ВСУ ударили по мирным жителям у церкви в Вербное воскресенье Военкор Андрица заявил, что ВСУ ударили по жителям у церкви в Запорожье

ВСУ ударили по территории рядом с церковью в Запорожской области в Вербное воскресенье, заявил военкор RT Влад Андрица. По его словам, сгорело несколько гражданских автомобилей.

Около церкви в Васильевке несколько гражданских автомобилей были сожжены, — отметил он.

Ранее в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших нет, на одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Позже стало известно, что в Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил: в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.