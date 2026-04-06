06 апреля 2026 в 19:53

Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны

Военэксперт Ходоренок: без господства в воздухе и космосе воевать нельзя

БПЛА «Герань-2»
Важнейшим условием успешного ведения боевых действий как было, так и остается господство в космосе и в воздухе, сказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходоренок. По его словам, различные беспилотники стали играть на поле боя важную роль, однако не решающую.

Сейчас широко распространено мнение, что БПЛА — это то средство вооруженной борьбы, которое кардинальным образом изменяет весь облик боевых действий. И наряду с другими устройствами роботехнического типа это является новым словом в военном искусстве. Но мне кажется, что это утверждение достаточно спорное. По моему стойкому мнению, важнейшим условием успешного ведения боевых действий как было, так и остается господство в космосе и в воздухе. Без превосходства в воздухе какое-то результативное ведение современной войны в принципе невозможно, — сказал Ходоренок.

По его словам, господство в воздухе и космосе неразрывно связаны друг с другом. А без мощной орбитальной группировки нельзя полноценно обеспечить действия авиации.

В современных условиях господства в воздухе без господства в космосе, то есть без орбитальной группировки спутников нужной численности и нужного назначения, достичь тяжело, — сказал Ходоренок.

Ранее сообщалось, что экипаж космического корабля Orion, совершающий полет вокруг Луны, столкнулся с проблемой в работе системы жизнеобеспечения. На борту возникли сложности с эксплуатацией единственного туалета, разработка которого стоила $23 млн (1,8 млрд рублей).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ призвал страны не допустить всепоглощающей войны на Ближнем Востоке
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название
В Госдуме разоблачили антигуманный план западных элит против человечества
Израиль разнес в щепки три военных аэродрома в Тегеране
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

