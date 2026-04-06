Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны

Важнейшим условием успешного ведения боевых действий как было, так и остается господство в космосе и в воздухе, сказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходоренок. По его словам, различные беспилотники стали играть на поле боя важную роль, однако не решающую.

Сейчас широко распространено мнение, что БПЛА — это то средство вооруженной борьбы, которое кардинальным образом изменяет весь облик боевых действий. И наряду с другими устройствами роботехнического типа это является новым словом в военном искусстве. Но мне кажется, что это утверждение достаточно спорное. По моему стойкому мнению, важнейшим условием успешного ведения боевых действий как было, так и остается господство в космосе и в воздухе. Без превосходства в воздухе какое-то результативное ведение современной войны в принципе невозможно, — сказал Ходоренок.

По его словам, господство в воздухе и космосе неразрывно связаны друг с другом. А без мощной орбитальной группировки нельзя полноценно обеспечить действия авиации.

В современных условиях господства в воздухе без господства в космосе, то есть без орбитальной группировки спутников нужной численности и нужного назначения, достичь тяжело, — сказал Ходоренок.

