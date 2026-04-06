Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС NYT: Совет мира потребовал от ХАМАС демилитаризации сектора Газа до конца недели

Совет мира, созданный для надзора за шестимесячным перемирием в Газе, потребовал от палестинского движения ХАМАС согласиться на демилитаризацию сектора до конца текущей недели, сообщает The New York Times. Представители сторон встретятся во вторник в Каире для завершения переговоров.

Как утверждает издание, от палестинской стороны ждут поэтапной сдачи практически всего вооружения и передачи карт подземных туннелей. Взамен, согласно внутреннему документу Совета, израильские войска покинут большую часть или всю территорию Газы, будут сняты ограничения на ввоз товаров первой необходимости, члены ХАМАС получат амнистию, а в анклав доставят временные жилые модули.

Россия представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока что не приняла решение по вопросу участия в Совете мира, организованном Вашингтоном. По его словам, позиция Москвы еще не сформирована.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тем временем собирается принять участие в одном из заседаний Совета мира. Спецпосланник президента США по республике Джон Коул отметил, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог присутствовать на первой встрече, которая состоялась 19 февраля в американской столице.