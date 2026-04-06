Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 21:25

Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС

NYT: Совет мира потребовал от ХАМАС демилитаризации сектора Газа до конца недели

Совет мира, созданный для надзора за шестимесячным перемирием в Газе, потребовал от палестинского движения ХАМАС согласиться на демилитаризацию сектора до конца текущей недели, сообщает The New York Times. Представители сторон встретятся во вторник в Каире для завершения переговоров.

Как утверждает издание, от палестинской стороны ждут поэтапной сдачи практически всего вооружения и передачи карт подземных туннелей. Взамен, согласно внутреннему документу Совета, израильские войска покинут большую часть или всю территорию Газы, будут сняты ограничения на ввоз товаров первой необходимости, члены ХАМАС получат амнистию, а в анклав доставят временные жилые модули.

Россия представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока что не приняла решение по вопросу участия в Совете мира, организованном Вашингтоном. По его словам, позиция Москвы еще не сформирована.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тем временем собирается принять участие в одном из заседаний Совета мира. Спецпосланник президента США по республике Джон Коул отметил, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог присутствовать на первой встрече, которая состоялась 19 февраля в американской столице.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт сказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участие Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР
Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли
«Отбивавшегося» от ТЦК гранатами украинца задержали
Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана
Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году
«Рубка розочкой»: раскрыты шокирующие подробности атаки ВСУ в Азовском море
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией
«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану
В МИД России сравнили удары по «Бушер» с аварией на Чернобыльской АЭС
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

