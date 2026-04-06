Трамп решил стать президентом еще одной страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения ситуации с Ираном он может поехать в Венесуэлу, быстро освоить испанский и принять участие в выборах президента страны, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, языки даются ему легко и на обучение уйдет немного времени.

Трамп отметил, что рассматривает этот шаг как новый этап своей политической активности. Участие в венесуэльских выборах является для него реальной возможностью, подчеркнул президент.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в Соединенных Штатах, впервые за долгое время опубликовал личное обращение к своим сторонникам в социальных сетях. В совместном послании с супругой Силией Флорес лидер поблагодарил граждан Венесуэлы и людей по всему миру за письма и молитвы, которые придают ему моральную стойкость.

До этого криминолог Ольга Кузнецова проинформировала, что Мадуро находится в американской тюрьме в тяжелых условиях. Она отметила, что главу государства поместили в небольшую камеру, а его банковские счета заблокированы из-за выдвинутых против него обвинений.