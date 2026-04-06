Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 22:06

Трамп решил стать президентом еще одной страны

Трамп планирует баллотироваться на пост президента Венесуэлы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения ситуации с Ираном он может поехать в Венесуэлу, быстро освоить испанский и принять участие в выборах президента страны, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, языки даются ему легко и на обучение уйдет немного времени.

Трамп отметил, что рассматривает этот шаг как новый этап своей политической активности. Участие в венесуэльских выборах является для него реальной возможностью, подчеркнул президент.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в Соединенных Штатах, впервые за долгое время опубликовал личное обращение к своим сторонникам в социальных сетях. В совместном послании с супругой Силией Флорес лидер поблагодарил граждан Венесуэлы и людей по всему миру за письма и молитвы, которые придают ему моральную стойкость.

До этого криминолог Ольга Кузнецова проинформировала, что Мадуро находится в американской тюрьме в тяжелых условиях. Она отметила, что главу государства поместили в небольшую камеру, а его банковские счета заблокированы из-за выдвинутых против него обвинений.

Мир
Дональд Трамп
Венесуэла
президенты
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.