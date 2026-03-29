Мадуро впервые обратился к сторонникам из тюрьмы Мадуро и его супруга опубликовали личное послание из нью-йоркской тюрьмы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в Соединенных Штатах, впервые за долгое время опубликовал личное обращение к своим сторонникам в социальных сетях. В совместном послании с супругой Силией Флорес лидер поблагодарил граждан Венесуэлы и людей по всему миру за письма и молитвы, которые придают ему моральную стойкость.

В тексте обращения подчеркивается, что он сохраняет спокойствие и продолжает следить за судьбой своей страны, призывая соотечественников к национальному единству и диалогу. Он отметил, что каждое слово солидарности укрепляет его внутреннюю силу в условиях изоляции и судебного процесса.

Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве, — говорится в публикации.

Лидер Венесуэлы также подчеркнул значимость международной поддержки, заявив, что она является источником его «непоколебимой веры» в правоту своего дела.

Ранее криминолог Ольга Кузнецова проинформировала, что Мадуро находится в американской тюрьме в тяжелых условиях. Она отметила, что главу государства поместили в небольшую камеру, а его банковские счета заблокированы из-за выдвинутых против него обвинений.