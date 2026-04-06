Соскин заявил об ухудшении ситуации на Украине на фоне конфликта в Иране

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об ухудшении ситуации на Украине. На своем YouTube-канале он связал происходящее с влиянием конфликта на Ближнем Востоке.

Началась полная дестабилизация. Она будет нарастать по мере ухудшения ситуации [на Украине]. Все фактически трещит по швам. Все понимают, что Америка уже бросила [президента Украины Владимира] Зеленского, а значит, и Украину. Никому это не надо. При этом Зеленский не в состоянии вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, ведь ему приказали занять такую позицию. Он является по сути подопечным британской короны, которая ведет себя нагло по отношению к Украине, — сказал Соскин.

Соскин также отметил, что ситуация осложняется ростом цен на топливо и возможным подорожанием продуктов. Он считает, что дальнейшее развитие событий может привести к дефициту и усилению кризиса.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.