06 апреля 2026 в 21:31

Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране

Соскин заявил об ухудшении ситуации на Украине на фоне конфликта в Иране

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об ухудшении ситуации на Украине. На своем YouTube-канале он связал происходящее с влиянием конфликта на Ближнем Востоке.

Началась полная дестабилизация. Она будет нарастать по мере ухудшения ситуации [на Украине]. Все фактически трещит по швам. Все понимают, что Америка уже бросила [президента Украины Владимира] Зеленского, а значит, и Украину. Никому это не надо. При этом Зеленский не в состоянии вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, ведь ему приказали занять такую позицию. Он является по сути подопечным британской короны, которая ведет себя нагло по отношению к Украине, — сказал Соскин.

Соскин также отметил, что ситуация осложняется ростом цен на топливо и возможным подорожанием продуктов. Он считает, что дальнейшее развитие событий может привести к дефициту и усилению кризиса.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

