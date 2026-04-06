Как подготовиться к Пасхе: когда молиться, что должно быть на столе

В 2026 году Пасху отмечают 12 апреля. Это главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. Священники и религиоведы отмечают, что Светлое Христово Воскресение — это не просто куличи и крашеные яйца, а торжество жизни над смертью, света над тьмой. Как правильно провести оставшиеся до Пасхи дни и подготовиться к этому событию — в материале NEWS.ru.

Почему Пасха — главный праздник православных

Пасха в православной традиции — не просто семейный праздник, а центральное событие церковного года, пояснил в беседе с NEWS.ru религиовед Никита Рыжков.

«Это торжество Воскресения Христова, ради которого существует вся христианская вера. Великим постом человек готовит душу: через усиленную молитву, покаяние, подвиг чтения Евангелия, чтобы прийти к Пасхе с очищенной душой», — сказал собеседник.

По его словам, для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения.

Какие молитвы надо читать в преддверии Пасхи

В преддверии Пасхи в молитвенном правиле углубляют чтение пасхальных канонов и акафистов — благодарственных песнопений Христу, что помогает человеку перейти от тягостного покаяния к радостному ожиданию Воскресения, пояснил Рыжков.

«В Пасхальную ночь меняется порядок молитв: многие обычные вечерние и утренние молитвословия заменяются Часами Пасхи, а все молитвы начинаются с троекратного чтения тропаря: „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав“, — что символизирует исчезновение страха христиан перед смертью. Воскресеньем она отныне побеждена», — сказал религиовед.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что недопустимо делать во время Страстной седмицы. Священник Владислав Береговой отметил, что в это время нельзя проявлять злобу и гордость.

Как правильно подготовиться к Пасхе

Самая важная часть подготовки к Пасхе — это соблюдение Великого поста, сказал в разговоре с NEWS.ru кандидат богословия, настоятель храма Всецарицы города Димитровграда (Ульяновская область), священник Петр Гурьянов.

«Последние семь дней перед Пасхой — Страстная седмица. В это время важно читать поучения святителя Иоанна Златоуста. У нас осталось совсем немного времени до Пасхи, поэтому советую постараться попасть на богослужения. В Страстную седмицу будут читать 12 страстных Евангелий, где описываются страдания Христа, через что ему пришлось пройти — унижение, предательство и боль», — сказал собеседник.

Священник напомнил, что 7 апреля по церковному календарю отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Эта дата никак не привязана к Пасхе, однако в этом году праздник выпадает на Страстную неделю. По его словам, также не стоит забывать про Чистый четверг. 9 апреля — важная веха в православии, когда Христос собрался со своими учениками за трапезой.

«В эти дни вы можете стать свидетелями очень красивых и наполненных глубоким смыслом богослужений. Например, в Великую субботу, предвестник пасхального богослужения, даже облачение в храмах меняют на белый цвет. В этот день по традиции принято освещать куличи», — подчеркнул Гурьянов.

В Страстную седмицу важно искренне переживать и молиться, регулярно посещая церковь, рассказал в беседе с NEWS.ru священник Андрей Чижов. «Тогда наша радость на Пасху окажется неподдельной», — отметил он.

Традиции Пасхи включают в себя не только домашние, но и общецерковные формы веры: бдения в храме, пасхальный крестный ход, общение апостольским лобзанием — целованием в знак примирения и единства, раздачу куличей и яиц бедным и больным, сказал Рыжков.

По его словам, в эти дни священники особо подчеркивают, что ни цена украшений, ни количество покупных наборов не приближают человека к Богу. Самое главное — внутреннее состояние: покаяние, любовь к ближнему и готовность поделиться с тем, кто нуждается.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее заявил, что подлинно верующий человек не станет приобретать куличи за 100 тыс. рублей, даже если он может позволить себе такую покупку. По его словам, продажа продукции по таким ценам противоречит духовному смыслу праздника Пасхи.

Ранее стало известно, что в Москве начали продавать куличи на Пасху стоимостью 100 тыс. рублей. Такое пасхальное угощение весит четыре килограмма. Сверху на куличе изображен собор Василия Блаженного.

Каким должен быть пасхальный стол

Пасхальный стол в православии — это не декор, а продолжение литургического обряда, подчеркнул Рыжков.

«В центре традиционно ставят освященные в храме куличи и крашеные яйца. Кулич, как хлеб артоc, напоминает о присутствии Христа в доме, а яйца — о преодолении смерти и рождении новой жизни. Раньше по числу дней Великого поста было принято готовить почти столько же блюд, но сегодня акцент сместился на качество и символизм. Важно не их количество, а присутствие главных элементов и благодатный характер трапезы», — сказал собеседник.

Священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) рассказал в беседе с NEWS.ru, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

Священник Алексей Батаногов заявил, что куличи с колбасой, курицей и другими необычными начинками — это маркетинговый ход, который никак не относится к традициям Пасхи. По его словам, подобная продукция нарушает символизм церковного праздника.

Можно ли посещать кладбища на Пасху

Гурьянов заявил, что можно посещать кладбища даже на Пасху.

«Допустим, вы утром в Пасху сходили в храм на службу, причастились, а потом можете поздравить близкого человека, который уже покинул этот мир, со Светлым Христовым Воскресением. Пришли на кладбище, пропели пасхальное песнопение, похристовались, помянули его и вернулись домой. Это вполне хорошая традиция», — заключил Гурьянов.

