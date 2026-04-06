В МИД России пришли к неутешительному выводу насчет агрессии США и Израиля МИД России заявил о расширении кризиса из-за агрессии США и Израиля против Ирана

Кризис, спровоцированный незаконной и неоправданной агрессией США и Израиля против Ирана, с каждым днем набирает обороты и усугубляется, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что атаки становятся все более ожесточенными и разрушительными — под удары попадает не только военная инфраструктура, но и гражданские объекты, включая ядерные установки, находящиеся под защитой МАГАТЭ.

Особую тревогу у МИД вызывают участившиеся атаки на АЭС «Бушер», которые уже привели к человеческим жертвам. По оценке дипломатов, над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии нависла тень радиологической катастрофы, которая может оказаться более губительной, чем Чернобыльская.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.