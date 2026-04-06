Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 20:44

В МИД России сравнили удары по «Бушер» с аварией на Чернобыльской АЭС

МИД РФ предупредил о риске катастрофы сильнее Чернобыля из-за ударов по «Бушер»

Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Угроза радиологической катастрофы, которая может оказаться масштабнее аварии в Чернобыле, возникла над Персидским заливом и части Евразии из-за атак на АЭС «Бушер», сообщили в МИД России. В дипведомстве также указали на усиление ударов в регионе.

Растут ожесточенность и разрушительность ударов, мишенью которых становятся <...> все чаще и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Особую обеспокоенность вызывают множащиеся безрассудные атаки на АЭС «Бушер». <...> Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем Чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Росатома готова остаться в Иране и продолжить нести службу на АЭС «Бушер». Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что важно не допустить боевых действий на территории действующего реактора.

До этого стало известно, что обстановка на ЗАЭС, которая подверглась ударам ВСУ, остается стабильно напряженной. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подтвердила, что радиационный фон находится в пределах нормы.

Власть
МИД
АЭС
Чернобыльская АЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.