Россия предупредила о риске «всепоглощающей войны» на Ближнем Востоке МИД РФ призвал мир не допустить сползания Ближнего Востока в пропасть войны

На Ближнем Востоке возник риск сползания в пропасть всепоглощающей войны с долгосрочными трагическими последствиями для всей планеты, заявили в МИД РФ. Ответственные члены мирового сообщества, подчеркнули в ведомстве, обязаны не допустить такого развития событий.

Российская Федерация совместно с международными партнерами готова сделать для предотвращения катастрофы все возможное, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сроки завершения американо-израильской военной операции против Ирана напрямую зависят от решений иранских властей. По его словам, война может закончиться очень быстро, если иранские должностные лица «сделают то, что должны».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков тем временем отметил, что военная операция США перешла в фазу неприкрытой истерики. По его словам, перспективы мира в настоящее время не просматриваются.