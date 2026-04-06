06 апреля 2026 в 20:18

Россия предупредила о риске «всепоглощающей войны» на Ближнем Востоке

МИД РФ призвал мир не допустить сползания Ближнего Востока в пропасть войны

На Ближнем Востоке возник риск сползания в пропасть всепоглощающей войны с долгосрочными трагическими последствиями для всей планеты, заявили в МИД РФ. Ответственные члены мирового сообщества, подчеркнули в ведомстве, обязаны не допустить такого развития событий.

Российская Федерация совместно с международными партнерами готова сделать для предотвращения катастрофы все возможное, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сроки завершения американо-израильской военной операции против Ирана напрямую зависят от решений иранских властей. По его словам, война может закончиться очень быстро, если иранские должностные лица «сделают то, что должны».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков тем временем отметил, что военная операция США перешла в фазу неприкрытой истерики. По его словам, перспективы мира в настоящее время не просматриваются.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт сказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участие Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР
Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли
«Отбивавшегося» от ТЦК гранатами украинца задержали
Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана
Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году
«Рубка розочкой»: раскрыты шокирующие подробности атаки ВСУ в Азовском море
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией
«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану
В МИД России сравнили удары по «Бушер» с аварией на Чернобыльской АЭС
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
