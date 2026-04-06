06 апреля 2026 в 20:39

МИД России назвал способ решения конфликта в Иране

МИД России: шансы на дипломатическое решение конфликта в Иране сохраняются

Фото: Chen Junqing/Keystone Press Agency/Globфд Look Press
Россия считает, что сохраняются шансы на политико-дипломатическое разрешение конфликта вокруг Ирана, сообщил МИД РФ в Telegram-канале. В министерстве уточнили, что важно не допустить подрыва возможностей для организации переговоров.

Исходим из того, что шансы на политико-дипломатическое разрешение конфликта сохраняются. Сторонам необходимо отказаться от языка угроз, непозволительных оскорблений и ультиматумов, избегать действий, способных обрушить весь регион в непоправимый хаос, — отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что другие страны должны не допустить поглощения Ирана пучиной войны. Это приведет к долгосрочным трагическим последствиям для всего мира, добавили в МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что срок ультиматума Соединенных Штатов для Ирана истекает вечером 7 апреля. На вопрос корреспондента, является ли озвученный им срок «финальным дедлайном», политик дал утвердительный ответ.

Прежде Трамп угрожал нанести удары по энергетической и гражданской инфраструктуре страны, если Тегеран не снимет блокаду в Ормузском проливе к 6 апреля. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».

В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт сказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участие Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР
Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли
«Отбивавшегося» от ТЦК гранатами украинца задержали
Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана
Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году
«Рубка розочкой»: раскрыты шокирующие подробности атаки ВСУ в Азовском море
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией
«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану
В МИД России сравнили удары по «Бушер» с аварией на Чернобыльской АЭС
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

