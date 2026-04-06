МИД России назвал способ решения конфликта в Иране

МИД России: шансы на дипломатическое решение конфликта в Иране сохраняются

Россия считает, что сохраняются шансы на политико-дипломатическое разрешение конфликта вокруг Ирана, сообщил МИД РФ в Telegram-канале. В министерстве уточнили, что важно не допустить подрыва возможностей для организации переговоров.

Исходим из того, что шансы на политико-дипломатическое разрешение конфликта сохраняются. Сторонам необходимо отказаться от языка угроз, непозволительных оскорблений и ультиматумов, избегать действий, способных обрушить весь регион в непоправимый хаос, — отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что другие страны должны не допустить поглощения Ирана пучиной войны. Это приведет к долгосрочным трагическим последствиям для всего мира, добавили в МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что срок ультиматума Соединенных Штатов для Ирана истекает вечером 7 апреля. На вопрос корреспондента, является ли озвученный им срок «финальным дедлайном», политик дал утвердительный ответ.

Прежде Трамп угрожал нанести удары по энергетической и гражданской инфраструктуре страны, если Тегеран не снимет блокаду в Ормузском проливе к 6 апреля. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».