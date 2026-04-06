США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше

США и Израиль ликвидировали начальника разведки КСИР Маджида Хадеми, глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске радиоактивной катастрофы на АЭС «Бушер» и призвал Вашингтон прекратить ультиматумы, украинские беспилотники атаковали Геленджик, в Голубой Бухте ввели режим ЧС — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Израиль и США «обезглавили» иранскую разведку второй раз за год

Утром 6 апреля в результате ударов, которые Тегеран приписывает США и Израилю, погиб начальник разведки иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Маджид Хадеми. Пресс-служба КСИР официально подтвердила его смерть, назвав произошедшее «преступным террористическим нападением». Как уточнило иранское гостелевидение (IRIB), в корпусе подчеркнули, что Хадеми был влиятельным и уважаемым руководителем разведывательной структуры.

Это уже вторая потеря подобного масштаба для иранской разведки за год. Хадеми занял пост главы разведки КСИР 19 июня 2025 года, сменив своего предшественника Мохаммада Каземи. Тот, в свою очередь, погиб при израильском ударе в ходе 12-дневной войны летом прошлого года. Таким образом, США и Израиль фактически «обезглавили» ведомство дважды за неполный год.

КСИР также подтвердил смерть министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, назвав ее мученической. В заявлении военных подчеркивается: несмотря на тяжесть утраты для вооруженных сил и всего народа Ирана, «чистая кровь» погибшего укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны в защите высших национальных интересов.

Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о смерти министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. По словам главы государства, в результате целенаправленного «террористического акта» также погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

«Выражаю соболезнования народу великого Ирана в связи с мученической смертью двух членов кабмина, секретаря Высшего совета национальной безопасности и военных командиров», — написал Пезешкиан.

На этом фоне председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что система руководства в Иране сохранит эффективность даже при столь серьезных потерях. Он напомнил, что на иранской территории развернуты автономные подземные центры запуска баллистических ракет, командиры которых способны принимать решения об ударе самостоятельно.

«Верховный лидер Али Хаменеи, погибший в первый день войны, предупреждал, что его устранение мало что даст противникам Ирана, поскольку в Иране создана эшелонированная система руководства, которая останется действенной и эффективной, несмотря на потери среди руководящего состава страны», — заключил Пушков.

Новый Чернобыль на пороге? Лавров призвал США к разуму из-за АЭС «Бушер»

На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана Москва все настойчивее предупреждает о риске ядерной катастрофы. В телефонном разговоре с главой иранского МИД Аббасом Аракчи Сергей Лавров заявил, что увеличение рисков радиоактивной катастрофы на атомной электростанции «Бушер» недопустимо. Российский дипломат также указал на прямую угрозу жизни и здоровью персонала станции.

Одновременно Лавров призвал США сменить тактику. По его словам, Вашингтону пора перестать выдвигать ультиматумы и вернуться за стол переговоров — это единственный способ успокоить обстановку в регионе. Кроме того, российский министр и его иранский коллега призвали другие страны — членов ООН — воздержаться от резких шагов, которые могут помешать мирному урегулированию кризиса.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ситуация вокруг «Бушера» находится под пристальным вниманием президента России Владимира Путина, который отслеживает происходящее, уделяя особое внимание безопасности российского персонала, работающего на станции.

«Ну и еще раз хочу сказать, что абсолютно в курсе всей этой работы глава государства — Владимир Владимирович Путин. Мы ему докладываем, Министерство обороны. Он очень внимательно следит за самим конфликтом, но и отдельное внимание постоянно уделяет работе станции „Бушер“ и особенно — российскому персоналу», — подчеркнул Лихачев.

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь констатировала, что ситуация на АЭС «Бушер» стремительно приближается к опасной черте. Она заявила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить на это внимание мирового сообщества. По словам дипломата, полное прекращение атак на объект — необходимое условие для предотвращения катастрофы.

«Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС „Бушер“, должны быть немедленно прекращены», — говорится в тексте.

Дроны долетели до курорта: Геленджик ввел режим ЧС после удара ВСУ

В микрорайоне Голубая Бухта от падения обломков БПЛА пострадал детский сад. Как сообщил глава города Алексей Богодистов, в здании выбиты окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд и повреждены козырьки.

По его словам, дошкольное учреждение временно закрыто на ближайшую неделю для проведения аварийно-восстановительных работ. Он отметил, что детей тех семей, которые не могут обойтись без детского сада, готовы принять в учреждениях микрорайона Северный.

Помимо этого, Богодистов провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в Голубой Бухте.

Сформированная комиссия 6 апреля приступит к обходу домовладений, чтобы зафиксировать и описать все повреждения. В рамках своих полномочий местные власти окажут финансовую помощь жителям, чье имущество пострадало в результате происшествия.

Утром 6 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

