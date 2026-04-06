Глава разведки КСИР погиб при атаках США и Израиля КСИР: начальник разведки Хадеми погиб от ударов США и Израиля

Начальник разведки иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-лейтенант Маджид Хадеми погиб в результате ударов, нанесенных США и Израилем, сообщила пресс-служба КСИР. Как передает гостелерадиокомпания Исламской Республики, в корпусе произошедшее назвали преступным террористическим нападением.

В КСИР уточнили, что гибель генерал-лейтенанта, который был влиятельным и уважаемым руководителем организации разведки корпуса, наступила утром 6 апреля. Хадеми был назначен главой разведки КСИР 19 июня 2025 года. Он занял этот пост после гибели своего предшественника Мохаммада Каземи, который погиб при израильском ударе в период 12-дневной войны летом прошлого года.

До этого появилась информация, что в США арестовали племянницу убитого в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майора Касема Сулеймани — Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Их лишили статуса законного постоянного резидента (LPR).

Позднее его дочь Зейнаб Сулеймани опровергла эту информацию. По ее словам, арестованные в США иранские женщины не имеют отношения к убитому в 2020 году командиру подразделения «Аль-Кудс». Заявление МИД Соединенных Штатов — ложь, подчеркнула она.