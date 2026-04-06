Геленджикский детский сад пришлось закрыть после атаки ВСУ Мэр Богодистов: детский сад в Геленджике закрыли на неделю после атаки ВСУ

Детский сад в Геленджике временно закрыли после ночной атаки ВСУ, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в MAX. По его словам, детей, которые не могут не посещать дошкольное учреждение, примут в детских садах в микрорайоне Северный.

Осмотрел территорию. Дошкольное учреждение временно закрываем на ближайшую неделю для проведения аварийно-восстановительных работ. Для семей, которым крайне необходимы услуги детского сада, детей готовы принять в садах в микрорайоне Северный, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что детский сад находится в микрорайоне Голубая Бухта. В здании выбиты окна, погнуты конструкции веранд и повреждены козырьки.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что за прошедшие выходные произошло несколько ударов беспилотников, приведших к человеческим жертвам. Женщина 1949 года рождения погибла от удара дроном по легковому автомобилю в Малой Кардашинке, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим указали медицинскую помощь .