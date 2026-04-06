06 апреля 2026 в 11:49

Геленджикский детский сад пришлось закрыть после атаки ВСУ

Детский сад в Геленджике временно закрыли после ночной атаки ВСУ, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в MAX. По его словам, детей, которые не могут не посещать дошкольное учреждение, примут в детских садах в микрорайоне Северный.

Осмотрел территорию. Дошкольное учреждение временно закрываем на ближайшую неделю для проведения аварийно-восстановительных работ. Для семей, которым крайне необходимы услуги детского сада, детей готовы принять в садах в микрорайоне Северный, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что детский сад находится в микрорайоне Голубая Бухта. В здании выбиты окна, погнуты конструкции веранд и повреждены козырьки.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что за прошедшие выходные произошло несколько ударов беспилотников, приведших к человеческим жертвам. Женщина 1949 года рождения погибла от удара дроном по легковому автомобилю в Малой Кардашинке, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим указали медицинскую помощь .

Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Власти Новороссийска сообщили о разрушениях после ночной атаки
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

