Детский сад поврежден в Геленджике после ночной атаки беспилотников

В Геленджике после ночной атаки беспилотников временно не работает детский сад. От падения обломков БПЛА пострадало учреждение в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты некоторые окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки, — говорится в сообщении.

Ранее Белгородская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников: за прошедшие сутки по территории региона было выпущено 112 БПЛА. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В Березовке в результате взрыва дрона погиб мужчина.

До этого число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей. Глава города Андрей Кравченко уже осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры.