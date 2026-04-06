06 апреля 2026 в 11:39

Детский сад поврежден в Геленджике после ночной атаки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Детский сад в Геленджике получил повреждения после атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба со ссылкой на главу города Алексея Богодистова. В здании выбиты окна, погнуты конструкции веранд и повреждены козырьки.

В Геленджике после ночной атаки беспилотников временно не работает детский сад. От падения обломков БПЛА пострадало учреждение в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты некоторые окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки, — говорится в сообщении.

Ранее Белгородская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников: за прошедшие сутки по территории региона было выпущено 112 БПЛА. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В Березовке в результате взрыва дрона погиб мужчина.

До этого число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей. Глава города Андрей Кравченко уже осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
