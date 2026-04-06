Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА Глава Геленджика: в микрорайоне Голубая Бухта введен режим локальной ЧС

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Геленджика приняла решение ввести режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта, пострадавшем от атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Алексей Богодистов в своем канале в MAX. Сформированная комиссия приступит к обходу домовладений уже сегодня.

Он уточнил, что в ходе обхода специалисты займутся фиксацией и описью всех повреждений. В рамках своих полномочий местные власти окажут финансовую помощь жителям, чье имущество пострадало в результате происшествия.

Ранее в Геленджике временно закрыли детский сад после ночной атаки ВСУ. Известно, что учреждение расположено в микрорайоне Голубая Бухта. В результате нападения в здании выбиты окна, погнуты конструкции веранд и повреждены козырьки. Богодистов уточнил, что детей, которые не могут не посещать дошкольное учреждение, примут в детских садах в микрорайоне Северный.