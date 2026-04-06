Налет на Новороссийск и ТЭС, 40 шахтеров в ловушке: ВСУ атакуют РФ 6 апреля

В ночь на 6 апреля над РФ сбили 50 украинских беспилотников. При налете БПЛА на Новороссийск пострадали восемь человек. В Сочи были задержаны более ста рейсов. Свыше 40 работников шахты «Белореченская» в ЛНР не смогли выбраться на поверхность после удара ВСУ. Подробности о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 6 апреля, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 6 апреля силы ПВО ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. ВСУ также пытались атаковать Краснодарский край, акватории Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий. Пострадавших нет, на одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Кроме того, фрагменты беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Для жителей многоэтажки развернули пункт временного размещения на базе школы № 29.

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них — дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На фоне налета дронов на Краснодарский край в аэропорту Сочи были задержаны более сотни рейсов. СМИ сообщили, что пассажиры ждали рейсов в огромных очередях, спали на полу в зоне вылета, некоторые вернулись в гостиницы. Ограничения были введены в 14:00 5 апреля и действовали до четырех утра 6-го числа. Ряд пассажиров ожидали вылета более 16 часов.

Что известно об ударе ВСУ по шахте «Белореченская» в ЛНР

В ЛНР более 40 работников шахты «Белореченская» не смогли выбраться на поверхность из-за повреждения электроподстанции в результате ночного удара Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Ночью ВСУ ударили по территории шахты „Белореченская“, повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть», — сказано в сообщении.

Позднее в пресс-службе правительства ЛНР заявили, что работников шахты удалось поднять на безопасную высоту. Им обеспечили приток воздуха.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что российские войска могут усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку на шахту в ЛНР. По его словам, этот шаг позволит перекрыть поставки оружия Киеву от его союзников.

«Нужны удары по военной инфраструктуре Украины, а также усиление работы по порту Одессы. Он должен перестать работать, потому что через него идут основные поставки беспилотников и ракетного вооружения, которое получают ВСУ. Вторая цель — это Бескидский туннель, который находится в Закарпатье», — сказал Кнутов.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ пытаются оставить без света новые российские регионы

5 апреля ВСУ попытались атаковать дронами две действующие теплоэлектростанции в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью журналистам.

«Вчера противник предпринимал попытки [атаковать], и беспилотники летели в направлении Старобешевской ТЭС, Зуевской ТЭС. В какой-то момент у нас порядка 500 тыс. абонентов остались без электроэнергии», — сказал Пушилин.

Тем временем в Запорожской области специалисты по энергетике в усиленном режиме восстанавливают электроснабжение после ударов противника, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, подача электроэнергии была частично возобновлена, ремонтные работы продолжаются. Губернатор добавил, что ситуация в области сохраняется напряженной — существует риск повторных ударов ВСУ. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника Курской области

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт против одного из руководителей администрации Курской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Нападение готовил 50-летний уроженец Украины, действовавший по прямому указанию Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

«Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами», — подчеркнули в ЦОС.

Установлено, что злоумышленник вел скрытую слежку за зданием регионального правительства, фиксируя маршруты передвижения чиновников и выбирая оптимальное место для установки бомбы. Он оперативно передавал все собранные фото- и видеоматериалы куратору через мессенджер Telegram. Преступный замысел был сорван в тот момент, когда подозреваемый отправился забирать компоненты для взрывчатки.

Злоумышленники подобрали место предполагаемого теракта на основе фотографий, переданных украинской стороне завербованным россиянином.

«Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Отправил украинской стороне, так как решение принимала она. Им нужны были сведения, предполагаемые места, где можно положить взрывное устройство возле администрации», — сказал задержанный.

