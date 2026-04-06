В ФСБ раскрыли, как Киев выбирал место для теракта в Курской области

Место предполагаемого теракта против чиновника в Курской области подбиралось на основе фотографий, переданных украинской стороне завербованным россиянином, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, задержанный сфотографировал здание администрации с разных сторон.

Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Отправил украинской стороне, так как решение принимала украинская сторона. Им нужны были сведения, предполагаемые места, где можно положить взрывное устройство возле администрации, — сказал задержанный.

Ранее сообщалось, что силовики задержали россиянина, который по заданию военной разведки Украины планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Все собранные фото- и видеоматериалы он оперативно передавал своему куратору через мессенджер Telegram.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что уйти от ответственности за терроризм не получится ни у кого. По его словам, любое преступление оставляет следы, поэтому рано или поздно виновные будут установлены.