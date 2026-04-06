Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА

Более сотни рейсов задержаны в сочинском аэропорту из-за атаки украинских БПЛА на Краснодарский край — пассажиры ждут в огромных очередях, спят на полу в зоне вылета, некоторые возвращаются в гостиницы, передает Telegram-канал Baza. Ограничения начались в 14:00 5 апреля и длились до четырех утра 6 апреля.

По словам пассажиров, некоторые из них ожидают вылета уже более 16 часов. Часть людей прождала ночь в гигантских очередях, надеясь все же вылететь. Пассажиров наиболее задерживающихся рейсов развозили по гостиницам.

Утром 6 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

