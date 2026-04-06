Запорожская область начала ликвидацию последствий атак ВСУ

Специалисты по энергетике в усиленном режиме восстанавливают электроснабжение в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что в регионе ликвидируют последствия атак ВСУ.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение во всех пострадавших районах, — уточнил Балицкий.

По его словам, подача электроэнергии уже частично восстановлена, ремонтные работы продолжаются. Губернатор добавил, что ситуация в области сохраняется напряженной — существует риск повторных ударов.

Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по сельскохозяйственной технике. По словам Балицкого, в результате погибли двое аграриев. Губернатор уточнил, что один человек получил ранения, медики борются за его жизнь.

До этого украинский дрон стал причиной пожара в селе Михайловка в ЛНР. Осколки БПЛА спровоцировали возгорание в частном секторе. В огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок.