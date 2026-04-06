Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 10:34

Запорожская область начала ликвидацию последствий атак ВСУ

Балицкий: энергетики приступили к ликвидации последствий атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты по энергетике в усиленном режиме восстанавливают электроснабжение в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что в регионе ликвидируют последствия атак ВСУ.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение во всех пострадавших районах, — уточнил Балицкий.

По его словам, подача электроэнергии уже частично восстановлена, ремонтные работы продолжаются. Губернатор добавил, что ситуация в области сохраняется напряженной — существует риск повторных ударов.

Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по сельскохозяйственной технике. По словам Балицкого, в результате погибли двое аграриев. Губернатор уточнил, что один человек получил ранения, медики борются за его жизнь.

До этого украинский дрон стал причиной пожара в селе Михайловка в ЛНР. Осколки БПЛА спровоцировали возгорание в частном секторе. В огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.