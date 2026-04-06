Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 апреля? Что происходит у Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Молодецкого, Миньковки, Нового Донбасса, Никифоровки, Озерного, Павловки, Родинского, Северска, Сергеевки, Федоровки Второй, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются южнее Сергеевки, в районе Гришино и Новоалександровки.

«На Добропольском направлении войска РФ занимают новые позиции севернее Нового Донбасса. На Константиновском направлении ВС РФ постепенно берут город в охват, идут бои на подступах к Константиновке и в самом городе. В Часовом Яре продолжается отражение контратак ВСУ. На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе Александровки. На Северском направлении войска РФ продвигаются в районе Приволья. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ наступают к населенным пунктам Лосевка и Бугаевка. Идут бои восточнее Графского. ВС РФ отражают контратаки ВСУ у Вильчи и в Волчанских Хуторах. На Великобурлукском направлении войска РФ занимают новые позиции в районе Шевяковки и Чугуновки», — говорится в публикации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

Северо-западнее Красного Лимана ВС РФ ликвидируют переправы ВСУ, стараясь нарушить логистику, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении ВС России ведут наступление на Рай-Александровку с юга и севера. Идут тяжелые бои. Очевидна активизация штурма Константиновки. Подразделения армии России наступают в городе (пишут о боях у ж/д вокзала) и стараются взять его в широкий охват с флангов. На Добропольском направлении — интенсивные бои на прежних участках: Гришино, Новоалександровка, Новый Донбасс. ВСУ контратакуют западнее Родинского», — отмечают военкоры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

В районе Часова Яра ВСУ снизили темпы накатов и попыток захода в микрорайон Шевченко, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«По выявлению противника работают наши операторы БПЛА. На участке без особых изменений. Идут позиционные бои, ВС РФ пока не продвигаются. Харьковское направление. Ожесточенные бои не прекращаются. В течение ночи ВС РФ нанесли серию ударов по территории ВСУ. В Одесской области массированным ударом „Гераней“ накрыт аэродром Школьный. В Синельниково Днепропетровской области нанесен удар по объекту ВСУ. В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура», — сообщили военкоры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

