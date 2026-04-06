06 апреля 2026 в 20:01

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Росгидромет: на Пасху в Москве ожидается до 11 градусов тепла и небольшие дожди

Облачная погода и небольшое потепление до 11 градусов ожидаются в столице на Пасху, 12 апреля, сообщил агентству «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Он подчеркнул, что в столице прогнозируется потепление по сравнению с холодным четвергом, 9 апреля, но относительно прошлой недели температура все еще будет невысокой.

В воскресенье ночью — от минус 1 до плюс 4, облачно, временами небольшие осадки. В воскресенье днем — облачно, небольшой кратковременный дождь, плюс 6–11 градусов, — рассказал собеседник.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что в Москве 9 апреля установится самая холодная погода на неделе. По его словам, температура снизится до 2–4 градусов. Синоптик добавил, что может выпасть снег, однако из-за прогретой земли он быстро растает. Он отметил, что к выходным температура опять поднимется до 12 градусов тепла.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Поздняков заявила, что проливные дожди в Дагестане закончатся к 12 апреля. По ее словам, атмосферные осадки прекратятся ненадолго.

Москва
Суд потребовал от Euroclear 15 млрд рублей по иску «Альфа-Капитала»
Москва
«112»: актеры массово отравились перед спектаклем в театре Моссовета
Общество
Пышный пасхальный кулич на молоке и масле. Старый бабушкин рецепт, который всегда получается, + разноцветная глазурь
Власть
В ГД призвали запретить продавцам необоснованно повышать цены перед Пасхой
Москва
Москвичей предупредили о надвигающейся метели после аномального тепла
Москва
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

